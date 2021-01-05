В Зеленодольске состоится рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске 10 января в парке «Авангард» стартует XXII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Мероприятие начнется в 15.00 концертной программой «Эй, спешите все сюда — в гости коляда пришла!». Затем гостей фестиваля приглашают на игровую и анимационную программы «До свидания, Ёлка!» и «Рождественский хоровод» у центральной елки Зеленодольска.

Гала-концерт мероприятия запланирован в центре культуры и народного творчества им. Горького в 17.00. Гостей ждут музыкальные и хореографические постановки в исполнении артистов Татарстана, Москвы и других регионов.

На фестивале примут участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Зеленодольского района РТ, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.



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Татьяна Демина