В Зеленодольске состоится рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды»

В Зеленодольске состоится рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды»
В Зеленодольске 10 января в парке «Авангард» стартует XXII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Мероприятие начнется в 15.00 концертной программой «Эй, спешите все сюда — в гости коляда пришла!». Затем гостей фестиваля приглашают на игровую и анимационную программы «До свидания, Ёлка!» и «Рождественский хоровод» у центральной елки Зеленодольска.
Гала-концерт мероприятия запланирован в центре культуры и народного творчества им. Горького в 17.00. Гостей ждут музыкальные и хореографические постановки в исполнении артистов Татарстана, Москвы и других регионов.
На фестивале примут участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Зеленодольского района РТ, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
С программой праздничных мероприятий в Казани на новогодние каникулы можно ознакомиться в специальном гиде «Реального времени».
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