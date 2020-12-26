Метель в субботу привела Казань к 9-балльным пробкам

В субботу днем пробки в Казани достигли 8 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты». Через 20 минут после публикации заметки пробки выросли до 9 баллов.

Согласно данным, сложная дорожная ситуация на Лево-Булачной улице, Пушкина, в Щербаковском переулке. Стоят улицы Туфана Минуллина, Роща Фрунзе, Тихомирнова, Назарбаева, Вишневского, Ершова и другие.

Пробки, вероятно, стали следствием метели. Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев предупреждал, что сегодня и завтра в Казани выпадет четверть нормы осадков. В декабре этот показатель равен 40 мм.



Ольга Плешкова