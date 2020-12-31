Правительство утвердило временные пошлины на экспорт лома черных металлов из России

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство РФ утвердило ввод временных вывозных пошлин на отходы и лом черных металлов. Они вступят в силу в течение месяца.

Размер пошлины составит 5%, но не менее 45 евро за 1 тонну, следует из документа. Они будут действовать полгода.

Отмечалось, что введение пошлин позволит предотвратить рост цен на строительные материалы и промышленный металлопрокат.