Правительство утвердило временные пошлины на экспорт лома черных металлов из России
Правительство РФ утвердило ввод временных вывозных пошлин на отходы и лом черных металлов. Они вступят в силу в течение месяца.
Размер пошлины составит 5%, но не менее 45 евро за 1 тонну, следует из документа. Они будут действовать полгода.
Отмечалось, что введение пошлин позволит предотвратить рост цен на строительные материалы и промышленный металлопрокат.ОбществоВластьПромышленностьБизнес
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