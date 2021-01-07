Топ-5 гаджетов 2020 года: iPhone 12 с поддержкой 5G, смартфоны с гибким экраном от Samsung, две консоли

Помимо пандемии коронавируса, 2020 год запомнился ценителям технологичными новинками: это смартфоны с поддержкой 5G, гибким экраном и супербыстрой зарядкой и сразу две консоли со скоростными накопителями. Подробнее — в материале «Реального времени».



Поддержка 5G в iPhone 12

Одним из самых долгожданных девайсов по обыкновению стал iPhone 12 от Apple. Как и ожидалось, это был не один смартфон, а целый модельный ряд — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Смартфон поддерживает 5G, но в России пока нет сетей пятого поколения, так что владелец iPhone 12 сможет подключиться только к сети LTE. Однако когда отечественные операторы запустят 5G, смартфон сможет работать уже на высоких скоростях.



Фото: pixabay.com

Владельцы iPhone отзывались о новой модели по-разному. В частности, встречались негативные мнения — обладатели новинки сообщали, что не заметили значимой разницы между смартфонами 2019 и 2020 годов выпуска, в том числе при фото- и видеосъемке. По словам пользователей, с той же скоростью работает биометрический сенсор Face ID. Некоторые отмечали, что смартфон неудобно держать в руке из-за его более квадратной формы.

Гибкий экран, да еще и двойной

Однозначным хитом 2020 года стал гибкий экран. Именно этой «фишкой» обладает смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2. Сгибание достигается с помощью шарнира, спрятанного за логотипом. Производитель обещает, что сверхтонкому стеклу не страшны многократные сгибания и разгибания.

Смартфон, помимо внутреннего экрана, имеет 6,2-дюймовый внешний экран. С помощью него пользователь может смотреть контент, не раскрывая гаджет.

Здесь же стоит упомянуть Samsung Z Flip, который представляет хорошо знакомую всем раскладушку с гибким экраном. Принцип тот же, что и со старшей моделью, но только «младший брат» более компактен и в разложенном виде напоминает обычный смартфон.

Фото: commons.wikimedia.org

Смартфон с зарядкой за 20 минут

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил целую линейку Mi 10, в числе которых Mi 10 Ultra. Особенность флагмана заключается в использовании новейшей технологии зарядки — благодаря блоку питания мощностью 120 Вт устройство заряжается с 0 до 100% всего за 21 минуту. Пока что это самая быстрая зарядка среди всех существующих смартфонов.

Стоит отметить, что при этом аккумулятор у телефона довольно средний для такого класса — 4500 мАч. Тем не менее благодаря работе ПО в фоновом режиме Mi 10 Ultra работает полтора дня при активном использовании батареи. В спокойном режиме смартфон может работать до двух дней.

Фото: commons.wikimedia.org

Microsoft Xbox Series X и PlayStation 5

Геймеры до сих пор могут спорить о том, какая же из приставок лучше — Xbox Series или PlayStation 5. Оба производителя выпустили две версии приставок: Microsoft — Xbox Series X и Xbox Series S, а Sony — PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition.

PlayStation 5. Фото: commons.wikimedia.org

Приставки от Sony различаются только тем, что в Digital Edition нет привода Ultra HD Blu‑ray. А вот различия между консолями Xbox существенны — если Series X имеет привод Ultra HD Blu‑ray, SSD‑накопитель на 1ТБ и способна поддерживать игры в 4К 120 Гц, то бюджетная Xbox Series S не имеет дисковода, а ее SSD‑накопитель всего на 512 ГБ — то есть ее производительность гораздо меньше.



Xbox Series X. Фото: commons.wikimedia.org

Объединяет Xbox и PlayStation в первую очередь отказ (впервые в истории!) от медленных жестких дисков (HDD) к скоростным твердотельным накопителям (SSD).

«Воздушный» ноутбук

Еще одно место в топе занимает серия новых ноутбуков MacBook — MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Все они работают на процессоре собственной разработки — M1.

MacBook Air работает около 10 часов в режиме просмотра видео без зарядки, а в более активном режиме около восьми часов. В MacBook 2020 года Apple решили оставить прежними многие параметры — например, размеры ноутбука, дисплей. Неизменным остался и минималистичный дизайн. Вес девайса изменился незначительно. Клавиатура гаджета вернулась к проверенной технологии «ножницы», отказавшись от нестабильно работающей «бабочки».

Оставляет желать лучшего камера для видеозвонков с разрешением 720р — многие пользователи отметили, что это «смешно в эпоху видеозвонков». Одновременно поклонники Apple были в восторге от хорошего звука динамиков с хорошим запасом громкости и от хорошего тачпада.

Маргарита Головатенко