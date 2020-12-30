Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании
МИД России сообщил о расширении в отношении граждан Великобритании санкционного списка. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
В сообщении сказано, что посла Великобритании в России Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ, где заявили, что российская сторона в ответ на неконструктивные действия британских властей решила расширить число граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию РФ.
Решение приняли в связи с британскими санкциями в отношении российских граждан. Санкции против России ввели «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным». В список России вошли причастные «к нагнетанию антироссийской санкционной активности».Общество
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