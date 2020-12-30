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Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании

13:15, 30.12.2020
Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании
Фото: pixabay.com

МИД России сообщил о расширении в отношении граждан Великобритании санкционного списка. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

В сообщении сказано, что посла Великобритании в России Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ, где заявили, что российская сторона в ответ на неконструктивные действия британских властей решила расширить число граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Фото: pixabay.com

Решение приняли в связи с британскими санкциями в отношении российских граждан. Санкции против России ввели «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным». В список России вошли причастные «к нагнетанию антироссийской санкционной активности».

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