Метеоролог рассказал, что климат Казани потеплел на полградуса

Климат Казани потеплел на полградуса, заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. При этом показатель получен по новой норме, которая рассчитывается на основе измерений с 1991 по 2020 год.



«У нас был солнечный сентябрь, одно из самых затяжных бабьих лет, сухой октябрь. Каким же словом можно охарактеризовать стремительно пришедшую зиму? Декабрь был контрастным. Чередуются аномально теплые и аномально холодные периоды», — сказал он, подчеркнув, что не было затяжных периодов без осадков, больше двух недель. — «Осадки были по расписанию, что, безусловно, хорошо для сельского хозяйства».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Аухадеев рассказывал о новых климатических нормах за 1991—2020 годы, от которых будут отталкиваться синоптики при прогнозе погоды.