Перед новогодними праздниками Казань встала в пробках

Фото: «Яндекс.Карты»

Во вторник днем Казань встала в 7-балльных пробках, и в ближайшие пять часов на дорогах ожидаются серьезные затруднения. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

В центре города затруднено движение по улице Лево-Булачной, Право-Булачной, Астрономической, Саид-Галеева, Габдуллы Тукая, Карла Маркса, Пушкина, в Щербаковском переулке и на улице Тихомирнова.

На двух участках действуют ограничения движения.

Ольга Плешкова