Власти Советского района Казани опубликовали видео с фирменным новогодним персонажем

В Казани подвели итоги праздничной акции, в которой участвовал новогодний персонаж Добрый Советский. Администрация Советского района опубликовала видео с нарезкой интересных моментов акции.

На прошлой неделе Добрый Советский появлялся на различных локациях района. Он грел прохожим руки феном, дарил им мандарины и зазывал танцевать.

Снимала похождения нового праздничного персонажа команда проекта «Громкие рыбы». Роль Доброго Советского сыграл казанский артист Руслан Риманас.

Ранее сообщалось, что фирменный персонаж Советского района Казани появится в шести разных местах района 22, 23 и 24 декабря.