В Татарстане в третьем квартале выросли продажи подержанных машин в «возрасте» до трех лет

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане в третьем квартале текущего года продажи подержанных автомобилей в «возрасте» до трех лет выросли на 41% (для сравнения, по России — на 63%). По отношению к аналогичному периоду 2019 года — на 9% (на 19% по РФ).

Самыми покупаемыми автомобилями даты выпуска меньше трех лет у татарстанцев стали ВАЗ (Lada) — 25,8% от всех продаж, KIA — 14,5%, Hyundai — 10,8%. В топ-5 также вошли Volkswagen (8,1%) и Renault (7,8%).

Причиной спроса на подержанные автомобили эксперты «Авито Авто» называют дефицит новых машин, возникший на фоне пандемии коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость автомобиля до трех лет в Татарстане выросла по сравнению с прошлым годом на 12% (на 3% по сравнению с третьим кварталом 2019 года) и составила 715 тыс. рублей. Для сравнения: средняя стоимость такой машины по России составляет 799 тыс. рублей.

Напомним, что, по данным «РИА Рейтинг», Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по доступности покупки машины. В республике 27,8% семей могут приобрести в кредит и содержать недорогой автомобиль (до 0,55 млн рублей).



Татьяна Демина