В правительстве решили оптимизировать 45 министерств и ведомств

Правительство РФ утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств. Как сообщается на сайте кабмина, в результате станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции.

Так, сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов. Пока что не уточняется, какие именно ведомства затронет реформа — список будет опубликован позже.

Ранее сообщалось, что правительство РФ по поручению президента Владимира Путина проведет оптимизацию институтов развития.Так, ликвидируется восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Некоторые институты со схожим функционалом будут объединены в ходе оптимизации.