Медучреждения Казани в новогодние каникулы будут работать по измененному графику работы

Фото: Максим Платонов

С 31 декабря 2020 года по 10 января медицинские учреждения Казани изменят режим работы. Стационары и родильные дома продолжат работать круглосуточно, говорится на сайте мэрии.

Так, травмпункты горбольниц №7 (ул.Чуйкова, 54), №12 (ул.Лечебная, 7) и поликлиники №7 (ул.Фатыха Карима, 14/67) будут принимать пациентов ежедневно вне зависимости от места проживания. Помощь детям будут оказывать в травмпункте городской детской больницы №1 (согласно графику работы, ул.Декабристов, 125а) и ДРКБ (круглосуточно, ул.Х.Бигичева, 20)

Фото: Максим Платонов

Взрослые и детские поликлиники 31 декабря, 2, 5, 9 января будут принимать пациентов по субботнему графику. 1, 3, 7 и 10 января в поликлиниках дежурные бригады будут работать по графику: взрослые — с 9.00 до 17.00, детские — с 9.00 до 15.00.

4, 6 и 8 января в поликлиниках будут дежурить терапевты, педиатры и врачи-специалисты узкого профиля, функционировать рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.

Взрослые стоматологические поликлиники Казани 31 декабря работают по субботнему графику, с 1 по 9 января — с 9.00 до 15.00. Круглосуточная неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям будет оказываться в филиале №1 АО «Городская стоматология» (ул.Чернышевского, 10/6).