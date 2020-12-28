Вариант строительства М-12 у деревни Орел в Татарстане в тоннеле согласовали с «Автодором»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Вариант тоннельного прохождения скоростной трассы М-12 Москва — Казань возле деревни Орел в Лаишевском районе Татарстана согласовали с «Автодором». Об этом сообщил руководитель подразделения АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Алексеев на совещании по вопросу реализации проекта строительства трассы.



«В рамках рабочей группы рассматривались различные варианты максимального обеспечения комфортного проживания на территориях, тяготеющих к трассе. Все нормативные приближения у нас оговорены. Проработали вопрос заглубления трассы вдоль населенного пункта Орел на среднюю глубину три метра от существующей поверхности земли», — рассказал он, уточнив, что этот вариант находится на рассмотрении в рабочей группе Главгосэкспертизы России. В случае согласования его реализуют при строительстве, сообщает «Татмедиа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«По поводу понижения путепроводов на том участке, где планируется заглубление, естественно, оно будет. Изменение тех границ, которые легли в решение, находится на стадии проработки», — сообщил Алексеев.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Автодор» заключила контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана.

Маргарита Головатенко