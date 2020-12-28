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На обучение победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» потратят 567 тысяч рублей

10:17, 28.12.2020
На обучение победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» потратят 567 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Институт развития образования Татарстана разместил тендер на услуги по организации и проведению обучения победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» на сумму 567,8 тыс. рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителем выступает Казанский федеральный университет (КФУ). Он обязуется организовать и провести обучение победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» по направлению «Журналистика» до конца августа 2023 года.

Ранее Кабмин Татарстана постановил провести журналистский конкурс «Хрустальное перо».

ОбществоОбразованиеЭкономикаБюджет Татарстан
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