На обучение победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» потратят 567 тысяч рублей
Институт развития образования Татарстана разместил тендер на услуги по организации и проведению обучения победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» на сумму 567,8 тыс. рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Исполнителем выступает Казанский федеральный университет (КФУ). Он обязуется организовать и провести обучение победителя конкурса «Алтын каләм» — «Золотое перо» по направлению «Журналистика» до конца августа 2023 года.
Ранее Кабмин Татарстана постановил провести журналистский конкурс «Хрустальное перо».ОбществоОбразованиеЭкономикаБюджет Татарстан
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