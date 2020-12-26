В Зеленодольске установили «многодетную» новогоднюю елочку
В Зеленодольске установили «многодетную» новогоднюю елочку. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.
Вокруг традиционной наряженной красавицы расположились «деточки» — семь маленьких елочек, также по-новогоднему украшенных. Надпись под елкой гласит: «Хочешь много детей — сфотографируйся с ней».
Елочки установлены у въездной стелы Зеленодольска. Возле арт-объекта уже начали фотографироваться молодожены.
Ранее в Зеленодольске появилась гигантская фигура быка из снега.
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