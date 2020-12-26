В Татарстане за 11 месяцев выручка сельхозформирований составила 107 млрд рублей

В Татарстане за 11 месяцев текущего года выручка сельхозформирований составила порядка 107 млрд рублей. Более половины выручки (63%, или 67,3 млрд рублей) приходится на отрасль животноводства.

Выручка от реализации молока составила 28 млрд рублей, мяса скота и птицы — 34,6 млрд рублей. За 11 месяцев татарстанские фермеры произвели 1 млн 296 тыс. тонн молока и 376 тыс. тонн мяса скота и птицы, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отдельно доложил о производстве молока в республике. Ежедневно в сельхозформированиях республики производится более 3 тыс. 600 тонн молока. Это на 5% больше, чем производилось в прошлом году.

Суточная выручка от реализации молока составляет свыше 95 млн рублей. В декабре от реализации молока ожидается получить доход в размере 2,8 млрд рублей. По состоянию на 23 декабря цена реализации молока составляла 30 рублей 25 копеек за 1 кг с НДС — это самая высокая закупочная цена в ПФО.

На прошлой неделе власти Татарстана обсудили меры по стабилизации цен на базовые продукты питания в Татарстане. С октября в Татарстане цены на подсолнечное масло выросли на 10,3%, на сахар — на 12,1%. Гречка стала дороже на 2,9%, картофель — на 2%, лук — на 10%.



Татьяна Леухина