Власти Татарстана обсудили меры по стабилизации цен на базовые продукты питания

На совещании в Доме правительства обсудили меры по стабилизации цен на базовые продукты питания в Татарстане. С докладом выступил первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

С октября в Татарстане цены на подсолнечное масло выросли на 10,3%, на сахар — на 12,1%. Гречка стала дороже на 2,9%, картофель — на 2%, лук — на 10%.

Сибгатуллин сообщил, что для снижения и нормализации цен на сахар и подсолнечное масло заключены соглашения между Минсельхозом РФ, Минпромторгом РФ, антимонопольной службой, производителями, федеральными и региональными сетями. Заключения будут действовать до 1 квартала 2021 года.

На республиканском уровне мониторинг действия соглашений будет проводиться оперштабом по мониторингу цен в Татарстане.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на продукты питания в стране связан с конъюнктурой на мировом рынке.



Ольга Плешкова