У Эдварда Сноудена в России родился сын

Фото: wikimedia.org / Gage Skidmore

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден стал отцом. Как сообщил «РИА Новости» адвокат Анатолий Кучерена, у американца родился сын.

«Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — сказал адвокат.



Ранее Сноуден сообщил, что намерен подать заявление на получение российского гражданства.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал WikiLeaks данные о программах американских спецслужб по слежке за гражданами страны и не только. После скандала экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден бежал из страны и получил убежище в России.