У Эдварда Сноудена в России родился сын
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден стал отцом. Как сообщил «РИА Новости» адвокат Анатолий Кучерена, у американца родился сын.
«Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — сказал адвокат.
Ранее Сноуден сообщил, что намерен подать заявление на получение российского гражданства.
В 2013 году Эдвард Сноуден передал WikiLeaks данные о программах американских спецслужб по слежке за гражданами страны и не только. После скандала экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден бежал из страны и получил убежище в России.Общество
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