Профессор КФУ: в эти выходные в Казани выпадет четверть нормы осадков

Фото: Максим Платонов (архив)

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что сегодня и завтра в Казани выпадет четверть нормы осадков. В декабре этот показатель равен 40 мм, сообщает пресс-служба вуза.

«Погода обусловлена атлантическим циклоном, заметно понизилось атмосферное давление. Через нашу территорию проходит атмосферный фронт с волнами. Вынос южного воздуха принес в регион осадки, метели. Выпадет четверть нормы осадков, местами — треть нормы», — сказал профессор.

По его словам, ночью с понедельника на вторник сохранится небольшая облачность, осадков не будет. Температура опустится до минус 20 градусов.



Напомним, по прогнозам синоптиков РТ, в выходные в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Прогнозируются сильный снег и южный ветер порывами от 15 до 21 м/с.