В Челнах поймали водителя, который сбил насмерть человека и скрылся с места аварии

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Челнах сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Авария произошла 18 декабря на 11-м км автодороги М-7 «Волга» — д. Новый Мелькен — д. Дусай Кичу Мензелинского района. На месте инспекторы обнаружили осколки переднего бампера. С их помощью удалось установить марку и модель автомобиля.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В ходе поисков были изучены материалы с видеокамер. Они зафиксировали передвижение автомобиля ВАЗ 2114 с характерными повреждениями. Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновником ДТП оказался 48-летний житель Набережных Челнов. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В минувший понедельник полиция задержала водителя такси, который скрылся после смертельной аварии в казанском поселке Салмачи.



Татьяна Леухина