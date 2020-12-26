Елабужская городская прокуратура проверяет факт возгорания маршрутного автобуса
Елабужская городская прокуратура проводит проверку по факту возгорания маршрутного автобуса. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об организации внутригородских пассажирских перевозок.
Вчера в соцсетях сообщили, что в Елабуге практически полностью сгорел маршрутный автобус.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым