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Елабужская городская прокуратура проверяет факт возгорания маршрутного автобуса

10:34, 26.12.2020
Елабужская городская прокуратура проверяет факт возгорания маршрутного автобуса
Фото: скриншот видео

Елабужская городская прокуратура проводит проверку по факту возгорания маршрутного автобуса. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об организации внутригородских пассажирских перевозок.

Вчера в соцсетях сообщили, что в Елабуге практически полностью сгорел маршрутный автобус.

Происшествия Татарстан
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