Американский беспилотник-разведчик замечен у берегов Сочи

Фото: Динар Фатыхов

В акватории Черного моря недалеко от Сочи был замечен американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Об этом сообщает издание «Известия».

По траектории на карте, БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. К 15:00 по московскому времени он был зафиксирован недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.

Напомним, 21 апреля российские средства ПВО сбили 194 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также были уничтожены восемь реактивных снарядов от двух систем залпового огня, а именно HIMARS и «Ураган»

Разиль Самигуллин