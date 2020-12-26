Доцент КФУ получил президентский грант в 1 млн рублей
Доцент КФУ Игорь Седов удостоен гранта президента РФ для докторов наук. Он получит 1 млн рублей.
Деньги ученый получил на исследование «Протонные ионные жидкости — новые высокоэффективные экстрагенты», передает пресс-служба КФУ.
Также девять ученых университета получили гранты для кандидатов наук. Их размер составляет 600 тысяч рублей.
В начале года сообщалось, что гранты президента РФ получили ученые Университета Иннополис. Общая сумма, выделенная на нацпроекты развития нейронауки составила 9,6 млн рублей.
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