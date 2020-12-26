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Доцент КФУ получил президентский грант в 1 млн рублей

02:34, 26.12.2020
Доцент КФУ получил президентский грант в 1 млн рублей
Фото: Олег Тихонов (архив)

Доцент КФУ Игорь Седов удостоен гранта президента РФ для докторов наук. Он получит 1 млн рублей.

Деньги ученый получил на исследование «Протонные ионные жидкости — новые высокоэффективные экстрагенты», передает пресс-служба КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также девять ученых университета получили гранты для кандидатов наук. Их размер составляет 600 тысяч рублей.

В начале года сообщалось, что гранты президента РФ получили ученые Университета Иннополис. Общая сумма, выделенная на нацпроекты развития нейронауки составила 9,6 млн рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
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