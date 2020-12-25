Глава ЦИК РФ: на выборах 2021 года кандидаты не смогут «проехать на админресурсе»

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выразила мнение, что на выборах в 2021 году кандидаты в депутаты не смогут «проехать на админресурсе или на искусстве политтехнологов». Об этом она заявила на татарстанском онлайн-форуме избирателей «Мой Голос»:

«Потому что, еще раз хочу повторить, наш избиратель стал более требователен, он более тщательно анализирует то, что обещают те или иные, уже избранные сейчас кандидаты».

По ее словам, если избранные кандидаты «готовы и хотят идти дальше избираться, то они должны с сегодняшнего дня начать работать со своим потенциальным избирателем: «На одних обещаниях не проедешь, на админресурсе не проедешь».

В 2021 году единый день голосования пройдет 19 сентября. Там пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Ранее СМИ сообщили, что Элла Памфилова может вновь возглавить ЦИК в 2021 году, поскольку избиратели стали требовательнее.

