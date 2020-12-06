В селе Высокогорского района РТ отменили карантин по бешенству

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В селе Сосновка Высокогорского района Татарстана отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Карантин отменен «в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий».

Фото: Максим Платонов

Напомним, что указ о введении карантина по бешенству в Сосновке был подписан 1 октября текущего года. Согласно документу, в селе на два месяца запрещалась торговля домашними животными, убой их на мясо, реализация молока и вывоз шкур.



Татьяна Демина