В селе Высокогорского района РТ отменили карантин по бешенству
В селе Сосновка Высокогорского района Татарстана отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Карантин отменен «в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий».
Напомним, что указ о введении карантина по бешенству в Сосновке был подписан 1 октября текущего года. Согласно документу, в селе на два месяца запрещалась торговля домашними животными, убой их на мясо, реализация молока и вывоз шкур.
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