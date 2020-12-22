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Эксперты Ак Барс Банка обсудят практические вопросы внешнеэкономической деятельности

13:46, 22.12.2020

24 декабря Ак Барс Банк проведет онлайн-семинар, посвященный практическим аспектам валютного контроля. Начало семинара в 11.00.

Спикерами мероприятия выступят эксперты Ак Барс Банка: Наталья Шаламова, Марина Арсланова и Лилия Хамитова.

Участники встречи обсудят вопросы практического применения изменений в валютном законодательстве, расскажут про ошибки внешнеторгового контракта и поделятся рекомендациями при составлении контракта и как защититься от недобросовестных контрагентов.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

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