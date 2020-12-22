В Татарстане за 11 месяцев произошло 121 ДТП с участием пассажирского транспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за 11 месяцев текущего года произошло 121 ДТП с участием пассажирского транспорта. При этом количество аварий по вине водителей автобусов снизилось, рассказал заместитель начальника управления — начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.



По вине водителей автобусов за 11 месяцев произошло 102 ДТП, в которых 1 человек погиб и 117 получили телесные повреждения.

Основные причины травм — падение пассажиров. Это характерно для больших городов, как Казань и Набережные Челны.

Вместе с тем рост ДТП с участием общественного транспорта отмечается в Челнах и в четырех муниципальных районах. В рамках надзора выявили более 30 тысяч нарушений ПДД.

Татьяна Леухина