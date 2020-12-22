В Татарстане количество выданных кредитных карт снизилось более чем на 20%

В Татарстане в ноябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года на 20,2% снизилось количество выданных кредитных карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Снижение выдачи кредитных карт отметили практически во всех регионах России. Наиболее серьезную динамику снижения, наряду с Татарстаном, показали Московская и Иркутская области — 24,5% и 20,7% соответственно, а еще Москва — 20,5% и Приморский край — 19,3%.

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Ранее сообщалось, что Татарстан попал в тройку регионов с самыми низкими показателями просроченной задолженности по потребкредитам.

Маргарита Головатенко