Ученые заявили о естественных причинах гибели 300 каспийских нерп в Дагестане

Фото: Кондаков Николай

Ученые рассказали, что 300 каспийских нерп умерли в Дагестане, выбросившись на берег. Скорее всего это было вызвано какими-то естественными причинами.

«Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — заявил руководитель экспедиции, доктор биологических наук Вячеслав Бизиков.

Он также подчеркнул, что на тушах погибших животных не были найдены остатки снастей, а значит исключается и версия о гибели тюленей от брошенных браконьерами сетей.

Собранные биологами пробы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани.

Напомним, после массовой гибели морских животных у побережья Тихого океана многие ученые стали убеждать СМИ, что происшествие вызвали токсичные водоросли. Однако некоторые журналисты продолжают публиковать данные исследований проб воды, которые они взяли на месте. Там перечисляются продукты распада ракетного топлива и другие химикаты.