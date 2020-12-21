Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование пьяного смертельного ДТП с Infiniti

Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование смертельной аварии на трассе Казань — Малмыж, произошедшей 19 декабря. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сегодня на еженедельном оперативном совещании глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков поручил районному прокурору обеспечить надлежащий надзор за ходом предварительного следствия. Дело взято на контроль и в аппарате прокуратуры РТ», — сказано в сообщении.

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20 декабря по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, что 26-летний водитель Infiniti FX 35 с признаками опьянения превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 24-летней девушки. Девушка погибла, еще пять человек были госпитализированы.



Ольга Плешкова