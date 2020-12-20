В Татарстане пьяный водитель Infiniti столкнулся с встречным Chevrolet: погибла девушка, пятеро пострадали

В Татарстане один человек погиб и еще пять пострадали в столкновении автомобиля Infiniti с Chevrolet. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Авария произошла накануне в 23.30 на 101 км автодороги Казань — Малмыж. Пьяный 26-летний водитель Infiniti FX 35 превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Cruze, под управлением 24-летнего водителя.

В результате водитель второй иномарки от полученных травм умерла в машине скорой помощи. Пассажир Chevrolet госпитализирован в ЦРБ. Водитель Infiniti и три его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в Арскую ЦРБ, сообщает МВД по РТ.



Ольга Плешкова