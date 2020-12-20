Власти Татарстана выставили на торги Toyota Land Cruiser за 767 тысяч рублей
Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов по продаже четырех транспортных средств, принадлежащих республиканским госучреждениям. В том числе реализуется внедорожник Toyota Land Cruiser Prado Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма.
Начальная цена кроссовера составляет 767,6 тысячи рублей, следует из материалов министерства.
Также за 894 тысячи рублей продается мусоровоз МУП «Нурлатское МПП ЖКХ». Лаишевский технико-экономический техникум выставил на торги ГАЗ-32213 и ПАЗ-32053.
Торги состоятся 18 января 2021 года.
Ранее Минземимущество РТ выставило на торги четыре иномарки за 700 тысяч рублей.ОбществоАвто Татарстан
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