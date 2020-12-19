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В Казани открылась выставка об истории мультипликации — видео

19:47, 19.12.2020
В Казани открылась выставка об истории мультипликации — видео

Казанский Кремль вновь выставил коллекцию братьев Васильевых, посвященную истории анимации. Выставка «Волшебный фонарь» открылась в казанском филиале Эрмитажа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Среди экспонатов старинные проекторы, стеклянные слайды и теневые театры 19 века. Всего в коллекции более 50 объектов. Выставлена и оригинальная полирама с первыми французскими мультфильмами.

ОбществоКультура Татарстан
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