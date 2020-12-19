Россия обыграла Чехию в матче хоккейного Кубка Первого канала

В субботу российские хоккеисты обыграли соперников из Чехии в матче Кубка Первого канала. Игра завершилась со счетом 4:1.

В первом периоде у россиян отличились Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. У чехов ответил Лукаш Седлак.

Второй период прошел без заброшенных шайб. Третий начался с гола Максима Мамина и завершился еще одним, его же авторства.