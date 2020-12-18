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Полицейские начали проверку по факту избиения сына одной из казанских активисток

17:56, 18.12.2020
Полицейские начали проверку по факту избиения сына одной из казанских активисток
Фото: realnoevremya.ru

В УМВД России по Казани начали проверку по факту избиения сына одной из казанских активисток. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вчера, 17 декабря, сотрудники медицинского учреждения сообщили в УМВД о поступлении ребенка с телесными повреждениями. Точный диагноз не установлен.

В образовательное учреждение, где учится несовершеннолетний, для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехали сотрудники ОУУПиПДН ОП «Гвардейский» УМВД России по Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе ведомства отметили, что ранее в полицию заявлений от мамы ребенка об избиении его в школе не поступало.

Ранее казанская активистка Лиана Тимерханова сообщила «Реальному времени» об избиении ее сына в школе. Комиссия Управления образования Казани проверила лицей №187, где избили до повреждений почки сына общественницы. Проверка продолжается, со школьниками работает психолог. Учитель и одноклассники опровергли эту информацию и пожаловались на поведение школьника.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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