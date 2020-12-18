В Казани сына противницы поборов избили до травмы почки

В Казани сына активистки, которая борется с поборами в школе, избили до травмы почки. Об этом «Реальному времени» сообщила мать ребенка.

Инцидент произошел в новой школе №187 в Казани. Как рассказала мать ребенка Лиана Тимерханова, с начала учебного года она жаловалась на поборы, после чего началась травля ребенка.

«Били постоянно. Жаловалась всем, писала заявление директору, просила записи с камер. Но ничего не предприняли. Ребенок пришел из школы расстроенным. Оказывается, его избили одноклассники. К вечеру заболел живот, вызвала скорую. И вот мы в ДРКБ под капельницей с травмой почки», — рассказала Тимерханова.

По словам женщины, на первоклассника нападали по 5—10 человек со словами: «Бей его!». Женщина обращалась в полицию, однако там, по ее словам, посоветовали только перевестись в другую школу.

Сейчас ребенок лежит в больнице. Дальнейшее его состояние будет оценивать хирург.

В прокуратуре Татарстана «Реальному времени» сообщили, что проводят проверку по заявлению женщины.

Ранее лицей №187 в Казани был уличен в образовательной деятельности без лицензии.

Ольга Плешкова