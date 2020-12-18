Управление образования Казани: учитель и одноклассники опровергли сообщения об избиении сына активистки

Комиссия Управления образования Казани проверила лицей №187, где избили до повреждений почки сына активистки, которая борется с поборами в школе. Проверка продолжается, со школьниками работает психолог.



Ситуация рассмотрена с участием директора школы и родителей учеников, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Установлено, что вечером 17 декабря мать пострадавшего ученика написала классному руководителю сообщение, что ее сына избили на уроке физкультуры. Учитель и одноклассники опровергли эту информацию и пожаловались на поведение школьника.

Утром 18 декабря мальчик не пришел в школу. Выяснилось, что ребенок лежит в ДРКБ с жалобами на боль и направлением на обследование для установления диагноза. Однако мать не упомянула о связи предполагаемого избиения и обращения в ДРКБ.

Сообщается, что за неполные 4,5 месяца мама ученика несколько раз обращалась к директору школы и надзорным органам с жалобами на лицей. Например, 1 сентября она собиралась вызвать полицию, подумав, что ее ребенок потерялся, однако мальчик вместе с классом находился в учебном кабинете. 5 сентября пришла на прием с жалобами на действия родительского комитета. По данным обращениям были проведены проверки, нарушений не выявлено.



В отделе полиции «Гвардейский» начали расследование по указанному факту.

Как рассказала «Реальному времени» мать ребенка Лиана Тимерханова, с начала учебного года она жаловалась на поборы, после чего началась травля ребенка.

