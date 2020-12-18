Mercedes-Benz в России отзывает более 7 тысяч автомобилей GLE-класса

Mercedes-Benz в России отзывает 7 003 автомобиля GLE-класса, реализованных с 2018 по 2020 годы. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва машин стала угроза продавления под подушку сиденья при пристегивании двойного замка ремня безопасности. На всех автомобилях бесплатно откорректируют их положение.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в России 4 355 автомобилей E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), реализованных с 2016 по 2020 годы.



Татьяна Демина