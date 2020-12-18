Пенсионный фонд разъяснил порядок получения новогодних выплат на детей

Перечисление новогодних выплат семьям с детьми до семи лет включительно произведут автоматически, если они уже получали аналогичные выплаты летом. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года», — объяснили в ПФР.



Соответственно, гражданам не придется обращаться в какие-либо органы или заполнять документы, если в их отношении ПФР весной или летом принимал решение о выплатах на детей. Однако заявление придется подать, если банковский счет получателя выплат был закрыт.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин на большой онлайн-конференции сообщил о единовременной выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим детей до восьми лет, на каждого ребенка. В этот же день был подписан соответствующий указ.



В Минфине РФ уточнили, что выплаты к Новому году семьям с детьми до 8 лет потребуют 73,5 млрд рублей и коснутся 14,7 млн детей.



Татьяна Демина