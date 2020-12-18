Президент РТ рассказал, как пандемия повлияла на показатели безработицы

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на показатели безработицы в республике. Об этом сообщает ТАСС.



По словам президента РТ, в первом полугодии можно было наблюдать рост числа безработных, однако ситуация несколько стабилизировалась в третьем квартале. На учет как ищущих работу в службу занятости в период с января по октябрь этого года обратились 143,6 тысячи человек, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года — 56,4 тысячи человек.

Минниханов доложил, что в республике в связи с этим была усилена работа служб занятости. На сегодня в центрах занятости населения зарегистрировано чуть более 45 тысяч безработных. Республика предлагает им трудоустроиться на уже имеющиеся вакансии, обучить или же переобучить их по выбранным направлениям или организовать для них временные или общественные работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на начало ноября текущего года в Татарстане размещено 50,5 тысячи вакансий, трудоустроены 4,1 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 33,3 тысячи человек.

На днях сообщалось, что в Татарстане уровень регистрируемой безработицы снизился до 2,23% от численности рабочей силы.

Маргарита Головатенко