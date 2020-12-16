Уровень безработицы в Татарстане снизился до 2,23%

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы снизился до 2,23% от численности рабочей силы. Такие данные приводит Минтруд РТ.

На 16 декабря в республике официально зарегистрировано 45 357 безработных граждан (для сравнения, на 9 декабря — 49 360 безработных).

Снижение числа безработных наблюдается и во всех моногородах Татарстана. Так, на 16 декабря в Набережных Челнах зарегистрировано 5 233 официально безработных. В Нижнекамске на учете в центрах занятости стоят 3 378 человек, в Елабуге — 1 150 человек, в Зеленодольске — 1 080, в Чистополе — 434, Камских Полянах — 333, в Менделеевске — 125.

В республике свободны почти 48 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил 0,95 человека на одну вакансию.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что, по данным Минтруда РТ на 9 декабря, в Татарстане уровень безработицы составил 2,43% от численности рабочей силы.



Согласно целевым прогнозным показателям в области содействия занятости населения на 2021 год к концу следующего года в Татарстане ожидается безработица на уровне 3,3% (по отношению к численности рабочей силы).



Татьяна Демина