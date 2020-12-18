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В Челнах выделили три места для запуска фейерверков

01:34, 18.12.2020
В Челнах выделили три места для запуска фейерверков
Фото: pixabay.com

Власти Набережных Челнов выделили три места для запуска фейерверков. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии автограда.

Запускать салюты разрешается в следующих местах: парк Победы, городской пляж и набережная реки Мелекески (за стадионом «Строитель»). Все они оснащены первичными средствами пожаротушения и стендами с информацией о мерах безопасности при запуске пиротехнических изделий.

Фото: pxhere.com

Во вторник в Казани разрешили запускать салюты с четырех площадок города. Кабмин Татарстана утвердил введение в республике особого противопожарного режима, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он будет действовать с 20 декабря 2020 года до 10 января 2021-го.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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