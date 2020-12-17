Ак Барс Банк стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2020

Банковский журнал The Retail Finance подвел итоги ХIV Ежегодной премии Retail Finance Awards. Ак Барс Банк отмечен сразу в нескольких номинациях.

Премия Retail Finance Awards считается одной из самых значимых и авторитетных российских наград в области розничных финансов. Жюри ежегодно рассматривает лучшие достижения банков и компаний в области развития финансового ретейла и отбирает номинантов по нескольким критериям, среди которых новизна, перспектива, польза для клиентов и социальное значение.

Ак Барс Банк выдвинул на премию 6 своих решений и отмечен в 5 номинациях. Система лояльности с технологией распознавания лиц — Face2Loyalty — заняла 2-е место в номинации «Лучшее IT решение».

В номинации «Лучший социальный проект» победителями стали сразу два решения банка: Тatarstan Tourist Pass — мобильная платформа лояльности для туристов и гостей республики и «Образовательная карта» (4+), которая объединяет в себе практически все сервисы, необходимые для родителей школьников и дошкольников, от питания до транспортных расходов.

Дебетовая карта «Аурум» с кешбэком и процентом на остаток в виде золота стала победителем в номинации «Креатив года» по версии читателей журнала Retail Finance.

Среди всех финалистов премии Ак Барс Банк занял 3-е место в номинации «Прорыв года», где оценивают общую динамику развития продуктов, IT-решений и их продвижения.

АК БАРС БАНК (ПАО)

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