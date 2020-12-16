Открытие катка и новое назначение :новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 16 декабря

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов выложил фото с главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» Гульнарой Сабировой.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил жителей района с открытием крытого катка. «Уверен, что новый дворец понравится, как профессионалам, так и любителям покататься на коньках. Здесь созданы все условия», — написал он.

Мэр Елабуги и глава Елабужского района Рустем Нуриев представил подписчикам своего нового заместителя — Олега Колпакова. Ему предстоит курировать вопросы сельских поселений, наладить работу по участию в проектах.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выложил фотоотчет с совещания кабмина РТ и коллегии МВД по РТ по снижения аварийности на дорогах республики.

В Алькеевском районе республики сегодня стартовал второй тур Первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет, сообщил глава района Александр Никошин.

Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов показал подписчикам поделки, сделанные воспитанниками дома детского творчества.