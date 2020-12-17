Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -8 градусов

В четверг, 17 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером местами снег, слабая метель. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -3°С до -8°С. В Казани метеорологи прогнозируют 3—5 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -5°С до -7°С.