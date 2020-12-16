Абоненты МегаФона смогут звонить внутри сети при отрицательном балансе

Фото: Пресс-служба ПАО "Мегафон"

МегаФон обновил условия пользования основной линейки тарифов #БезПереплат. Благодаря изменениям внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. Такое решение компания приняла в связи с тем, что абоненты совершают больше половины всех вызовов внутри сети.

Чтобы новым абонентам воспользоваться привлекательными условиями, не нужно подключать опцию и совершать другие действия. Безлимит внутри сети начнет действовать автоматически.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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