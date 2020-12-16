Минздрав Татарстана: «Дети болеют коронавирусом реже, но могут заражать других членов семьи»

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева усомнилась в предположении, что дети болеют коронавирусом в 10 раз реже взрослых. Дети действительно заражаются реже, однако чаще всего являются бессимптомными носителями.



«Цифра, что в 10 раз реже болеют, — с этим можно поспорить, но что заболевание протекает реже — безусловно. Чаще всего дети являются бессимптомными носителями и могут заражать своих бабушек и дедушек, других членов семьи», — прокомментировала Яркаева.



Ранее сообщалось, что за сутки в школу не допущены 100 детей с симптомами ОРВИ.



Ольга Плешкова