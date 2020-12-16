Роспотребнадзор Татарстана: за сутки в школу не допущены 100 детей с симптомами ОРВИ

За прошедшие сутки в школу не допущены 100 детей с симптомами ОРВИ. Всего с начала учебного года от занятий отстранено 10 047 детей.

На разобщении находятся 9 классов, 228 детей, все они из Казани.

С начала года было выявлено 267 очагов, 69 заболевших — школьники, 69 — студенты. Остальные заболевшие являются преподавателями. Под наблюдением остаются 27 очагов, сообщила сегодня заместитель руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Ольга Плешкова