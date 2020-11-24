В Татарстане выдали меньше потребкредитов — на 27,3%

За десять месяцев текущего года в Татарстане выдали на 27,3% меньше потребительских кредитов, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Так, республика попала в рейтинг 30 регионов-лидеров по сокращению динамики объемов выданных потребкредитов. Хорошую динамику сокращения за январь — октбярь, наряду с Татарстаном, показали Ставропольский край (-32,5%), Тюменская, Ростовская и Омская области — сокращение составило 29,8%, 28,5% и 27,3% соответственно. Еще выдача потребкредитов сократилась в Москве (-21%) и Санкт-Петербурге (23,7%).

Фото: realnoevremya.ru

В целом по России банки по итогам прошедших десяти месяцев 2020 года выдали 11,8 миллиона потребительских кредитов — это на 26,8% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2020 года в республике выдали на 26,7% меньше потребкредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Головатенко