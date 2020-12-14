Байден набрал больше 200 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования. За него проголосовало 203 выборщика, за Трампа — 181.



Предполагается, что Байден выиграет со счетом 306:232, в случае, если ни один из выборщиков не проголосует вопреки воле избирателей, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Для победы нужно 270 голосов выборщиков из 538. Итоги голосования выборщиков должен 6 января утвердить конгресс США.

Ранее Байден собрал 146 голосов, его соперник Дональд Трамп — 79 голосов.



Татьяна Леухина