Байден набрал больше 200 голосов выборщиков
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал уже больше 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования. За него проголосовало 203 выборщика, за Трампа — 181.
Предполагается, что Байден выиграет со счетом 306:232, в случае, если ни один из выборщиков не проголосует вопреки воле избирателей, передает «РИА Новости».
Для победы нужно 270 голосов выборщиков из 538. Итоги голосования выборщиков должен 6 января утвердить конгресс США.
Ранее Байден собрал 146 голосов, его соперник Дональд Трамп — 79 голосов.
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