Байден обходит Трампа по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обходит американского лидера Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. На данный момент Байден собрал 146 голосов, президент Дональд Трамп — 79 голосов. Результаты публикуются на сайте Washington Post.

Голосование выборщиков проходит сегодня в США. Оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.

Фото: wikimedia.org

По предварительным подсчетам американских СМИ, Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.

1 декабря избирком штата Висконсин официально подтвердил результаты пересчета голосов на выборах президента США. Победителем был признан кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.



Татьяна Леухина